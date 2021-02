Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: St. Georgen (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann randaliert im Bus (04.02.2021)

St. Georgen (ots)

Ein stark betrunkener Fahrgast hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr die Polizei in der Neue-Heimat-Straße auf den Plan gerufen. Ein 19-Jähriger randalierte in einem Lininenbus, so dass der Busfahrer anhielt und die Polizei verständigte. Als sie ihn zur Ausnüchterung bringen wollten, fing der 19-Jährige wieder an zu randalieren, nachdem er sich kurz zuvor beruhig und kooperativ gezeigt hatte. Er spuckte, trat um sich und stürzte in seinem alkoholisierten Zustand, wobei er mit dem Kopf hart auf den Boden aufschlug. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in eine Klinik. Auch dort blieb er aggressiv, weshalb ihn das Klinikpersonal vorzeitig aus dem Krankenhaus entließ.

