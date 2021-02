Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener schlägt Scheibe eines Schnellimbisses ein (04.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein mit über 1,7 Promille erheblich betrunkener Mann hat am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, die Glaseingangstüre eines Schnellimbisses an der Ecke Bahnhofstraße und Bismarckstraße eingeschlagen. Für die Tat dürfte der junge Mann im Alter von 25 Jahren eine Glasflasche verwendet haben. Ein Mitarbeiter des Imbisses verfolgte den 25-Jährigen und konnte so der eintreffenden Polizeistreife den jeweiligen Standort des geflüchteten Täters bis zu dessen vorläufigen Festnahme nennen. Auf den 25-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigung zu.

