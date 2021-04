Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Rhede (ots)

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Mittwoch in Rhede bei einer Unfallfahrt einen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro angerichtet. Zeugen hatten der Polizei gegen 16.50 Uhr gemeldet, dass ein Lkw auf der Jahnstraße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sei, mehrere Leitpfosten und Schilder beschädigt habe und anschließend weitergefahren sei. Die Unfallstelle liegt außerorts in Richtung Büngerner Allee kurz hinter der Einmündung Hürne. Polizeibeamte konnten den beschädigten Lkw auf der Büngerner Allee antreffen. Der Fahrer gab an, bei dem Unfallgeschehen einem Hund ausgewichen zu sein. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem 44-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 1,7 Promille hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm dem Klever in der Polizeiwache in Bocholt Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung sowie einen möglichen Nachtrunk exakt abklären zu können, ebenso einen eventuellen Konsum von Drogen.

