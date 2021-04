Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Tankstelle

Velen (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in Velen unter anderem große Mengen Tabakwaren gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in die Räume einer Tankstelle an der Ramsdorfer Straße eingedrungen. Aus dem Verkaufsraum ließen sie sämtliche dort gelagerte Zigarettenpackungen mitgehen; darüber hinaus entwendeten sie aus einem Lagerraum die dort liegenden Tabakvorräte. Ebenso brachten sie einen Tresor mit Bargeld an sich sowie Wechselgeld aus den Kassen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

