Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräteschuppen an Schule aufgebrochen

Bocholt (ots)

Sachschaden hinterlassen haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr, an einer Schule in Bocholt. Die Täter brachen einen Geräteschuppen auf, der auf dem Schulgelände an der Hohenzollernstraße steht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts gestohlen. An dem Schuppen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

