Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1260) Mutmaßliche Autodiebe und Einbrecher festgenommen

Nürnberg / Waldsassen (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag (05.09.2020) bis Mittwochvormittag (09.09.2020) entwendeten zunächst Unbekannte nach einem Einbruch im Nürnberger Süden ein Auto. Am Mittwochnachmittag konnten zwei Tatverdächtige in der Nähe eines Grenzübergangs zu Tschechien festgenommen werden.

Die zunächst Unbekannten verschafften sich zum oben genannten Zeitraum über ein Fenster Zugang zu einem Büro in der Vogelweiherstraße in Nürnberg. Hieraus entwendeten sie mehrere Wertgegenstände und einen Autoschlüssel. Kurze Zeit später stellte der Eigentümer des dazugehörigen Autos (Marke Citroen) fest, dass das in der Nähe geparkte Fahrzeug gestohlen wurde.

Daraufhin wurde das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Am Mittwoch stellte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizei Waldsassen gegen 14:30 Uhr das entwendete Fahrzeug im Grenzbereich zu Tschechien fest und unterzog es eine Kontrolle.

Die beiden Fahrzeuginsassen (Männer im Alter von 38 und 42 Jahren) wurden festgenommen und müssen sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt. / Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell