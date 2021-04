Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Isselburg (ots)

Einbrechern standgehalten hat die Tür eines Wohnhauses in Isselburg-Anholt. Die Täter hatten vergeblich versucht, gewaltsam in ein Gebäude an der Straße "Am Bruchtor" einzudringen. Entdeckt wurde die Tat am Mittwoch gegen 15.00 Uhr - sie muss in den vorangegangenen Tagen stattgefunden haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell