POL-IZ: 210426.2 Brunsbüttel: Verkehrsverstöße durch ein Motorboot auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Brunsbüttel (ots)

Am Freitagabend war ein Niederländer mit einem Motorboot auf dem NOK in Richtung Heimat unterwegs. Er verstieß auf seiner Fahrt mehrfach gegen die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung, so dass Beamte ihn schließlich in Höhe Burg stoppten und überprüften.

Um 21.05 Uhr meldete die Verkehrslenkung des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel ein Sportboot, das mehrere Verstöße gegen Verkehrsvorschriften im Nord-Ostsee-Kanal begangen hatte. Beschwerdeführer waren ein Lotse und Kapitäne anderer auf dem Kanal verkehrender Schiffe. Unter anderem meldeten sie eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit des Bootes, das in westlicher Richtung fuhr.

Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel stoppten das Motorboot schließlich in Höhe der Burger Fähre und sprachen den Bootsführer an. Er setzte seine Fahrt zunächst vorschriftsmäßig bis nach Brunsbüttel zum Yachthafen fort, wo die Beamten das Fahrzeug dann einer gründlichen Kontrolle unterzogen.

Dabei stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen niederländischen Staatsbürger handelte, der das Boot gerade in Schuby gekauft hatte und in seine Heimat überführen wollte. Dabei war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, hatte trotz einsetzender Dunkelheit keine Positionslichter eingeschaltet, durchfuhr eine Weiche entgegen des für ihn geltenden Stoppsignals und verstieß gegen das Nachtfahrverbot für Sportboote auf dem NOK.

Die Einsatzkräfte fertigten wegen der festgestellten Verstöße eine Anzeige gegen die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung und zogen von dem Betroffenen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 850 Euro ein.

Merle Neufeld

