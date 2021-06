Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.06.2021.

Peine (ots)

Täter drangen in einen Container ein.

Peine, Heideweg, 10.06.2021, 16:30 Uhr-14.06.2021, 06:40 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zutritt in einen auf dem Gelände eines Versorgers abgestellten verschlossenen Container und erbeuteten im Tatverlauf mehrere Metallstücke. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Peine unter der Rufnummer 05171/9990 zu richten.

Fahrer beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Peine, Rosenthal, Pechschwarte, 12.06.2021, 17:30-17:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei sowie Angaben von Zeugen ergaben, dass der 33-jährige Fahrer offensichtlich mehrere Verkehrsstraftaten begangen habe. Der Mann soll mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und unkontrolliert in Schlangenlinien gefahren sein. Hierbei sei er in einem Fall derart dicht an einem Passanten vorbeigefahren, dass dieser nur durch einen Schritt zurück einen Zusammenstoß habe vermeiden können. Die Ermittlungen weiterer möglicher Geschädigter dauert an.

Durch Zeugenhinweise konnte der Fahrer identifiziert werden. Beim Antreffen des Mannes konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 4,25 Promille. Daraufhin veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der genutzte Pkw weder zugelassen noch versichert war. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Täter entwendeten ein Weidezaungerät mit Zubehör.

Vechelde, Wahle, Auestraße, 12.06.2021, 18:30 Uhr-13.06.2021, 15:00 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten von einer Wiese im Bereich des Klärwerkes ein Weidezaungerät mitsamt der Batterie und einem Solarmodul und verursachten hierdurch einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter der Rufnummer 05302/930490 in Verbindung zu setzen.

