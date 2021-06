Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.06.2021.

Salzgitter (ots)

Einbruch in einen Schulkomplex.

Salzgitter, Thiede, Am Sportpark, 11.06.2021, 18:00 Uhr-14.06.2021, 06:30 Uhr.

Unter Gewaltanwendung verschafften sich die Täter einen Zugang in die Räume einer Schule, nachdem anfänglich eine Tür aufgehebelt wurde. In den Räumen wurden weitere Türen aufgebrochen und Behältnisse durchsucht. Bei der Tat erbeuteten die Täter elektronische Geräte und Bargeld und verursachten einen Schaden von ca. 7.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Pkw überschlug sich.

Salzgitter, Lichtenberg, Kreisstraße 1 zwischen SZ-Lichtenberg und Baddeckenstedt, 14.06.2021, gegen 13:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die 20-jährige Fahrerin eines Pkw aus Richtung SZ-Lichtenberg in Fahrtrichtung Baddeckenstedt gefahren. Aus derzeit nicht bekannter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte anfänglich gegen einen Baum. Im weiteren Verlauf habe sich das Fahrzeug überschlagen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wagen befreien, musste jedoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus gefahren werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell