POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 14. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Samstag, 12.06.2021, 17:45 Uhr, bis Montag, 14.06.2021, 06:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagabend und Montagfrüh über ein Fenster in ein Verwaltungsgebäude in der Klosterstraße in Wolfenbüttel ein. Innerhalb der Räumlichkeiten wurden weitere Türen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise: 05331 / 933-0

