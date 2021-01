Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am alten Bahnhof wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein roter Ford Transit aufgebrochen und Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein, entriegelten die Türen und räumten dann das Fahrzeug leer.

Castrop-Rauxel:

Auf der Westerfilder Straße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem die unbekannten Täter einen Rollladen hochgeschoben hatten, hebelten sie das Badezimmerfenster dahinter auf. Anschließend gingen sie ins erste Obergeschoss und durchsuchten Schränke und Schubladen im Wohnzimmer. Sie erbeuteten Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Einbruch passierte zwischen Freitag und Montag.

Auf der Bahnhofstraße sind unbekannte Täter am Wochenende in eine Zahnarztpraxis eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Praxisräume nach Wertgegenständen. Ob und wenn, was gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen.

Gladbeck:

Auf der Zweckeler Straße wurden mindestens drei Garagen aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten unter anderem mehrere Felgen mit Sommerreifen. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Donnerstag (14.01.) und Montag (18.01.). Wer Verdächtiges an den Garagen beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei (Tel. 0800/2361 111) zu informieren.

Marl:

Auf der Wilhelm-Lehmbruck-Straße sind unbekannte Täter heute Vormittag (Dienstag) in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten dann sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Uhren und Schmuck gestohlen.

