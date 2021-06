Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.06.2021.

Unfallflüchtiger verursachte einen erheblichen Sachschaden.

Salzgitter, Lichtenberg, Zollnweg, 13.06.2021, 10:00-12:00 Uhr.

Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug befuhr den Zollnweg in Richtung An der Heerstraße und kollidierte aus nicht bekannten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung.

Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass beim verursachenden Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden auf der rechten Fahrzeugseite entstanden ist.

Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

