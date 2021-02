Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stoppen Lkw-Fahrer ohne Papiere auf der Autobahn 1 bei Münster

Münster (ots)

Am Mittwoch (10.2.) stoppten Polizisten der Schwerlastgruppe auf der Rast und Tankanlage Münsterland-West an der Autobahn 1 einen 27-jährigen Lkw-Fahrer. Der Serbe war mit seinem in Bulgarien zugelassenen Sattelzug von Hamburg auf dem Weg in die Niederlande.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht über die europaweite Qualifikation als Berufskraftfahrer verfügte. Diese Qualifikation ist zwingend vorgeschrieben, um gewerblich einen Lkw zu führen.

Zudem ermittelten die Polizisten, dass der Fahrer gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Die Beamten ordneten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro an und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt.

Noch während der Maßnahme fanden die Experten heraus, dass der 27-Jährige bereits vor einer Woche (4.2.) mit demselben Verstoß auffällig geworden war. Hier musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000 Euro hinterlegen.

