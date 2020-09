Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Graffiti an Treppe gesprüht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen zu einem Graffiti, welches am Samstag zwischen 06:00 Uhr und 12:45 Uhr im Bereich eines Treppenaufganges eines öffentlichen Gebäudes in der Gartenstraße in Sindelfingen angebracht worden war. Zusätzlich wurden auch Flugblätter auf dem Treppenaufgang ausgelegt. Zeugen können sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 melden.

