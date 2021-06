Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zeugen nach Unfall mit Fußgängerin gesucht

Essen (ots)

45476 MH-Styrum:

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einer Fußgängerin nach Zeugen. Am Sonntagabend (6. Juni, gegen 21:50 Uhr) soll ein grauer Pkw VW eine Frau auf der Oberhausener Straße, zwischen der Heckfeldstraße und der Dümptener Straße, angefahren haben und dann in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Zu dieser Zeit war wohl ein Taxifahrer als Zeuge in der Nähe. Dieser fuhr aber weg, bevor die Polizei am Unfallort ankam. Die 29 Jahre alte Sierra-Leonerin verletzte sich leicht. Der Ermittler hofft auf Zeugenhinweise, die ihn bei der Aufklärung der Unfallflucht weiterhelfen. Hinweise bitte an die Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell