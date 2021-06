Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkendes Fahrzeug mutwillig beschädigt

Borken (ots)

Gewaltsam hat sich ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in Borken an einem parkenden Wagen zu schaffen gemacht. Der Täter schlug eine Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein, das auf einem Parkplatz am Butenwall gestanden hatte. Zudem wies die Karosserie Beschädigungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell