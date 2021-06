Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wohnungstür hält Stand

Borken (ots)

Gescheitert sind Einbrecher am Montag in Borken. Die Täter hatten vergeblich versucht, in einem Haus am Dülmener Weg eine Wohnungstür aufzuhebeln. Aus dem Hausflur entwendeten sie einen E-Scooter, der dort abgestellt war. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

