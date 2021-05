Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: SBB-Mitarbeiter niedergeschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Konstanz/Radolfzell (ots)

Am Dienstag, den 11.05.2021, kam es gegen 11:30 Uhr in einem Zug der SBB, auf der Fahrt von Konstanz nach Radolfzell, zu einer Körperverletzung gegenüber einem Mitarbeiter der SBB. Hierbei wurde der Geschädigte durch mehrere Faustschläge niedergeschlagen. Der Täter flüchtete am Bahnhof in Radolfzell aus dem Zug, konnte aber durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife der Landespolizei im Stadtgebiet unter Widerstand festgenommen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs aufgenommen und bittet Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, die mit diesem Ereignis in diesem Zusammenhang stehen könnten, sich unter der Rufnummer 07531/ 1288-0 oder der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 zu melden.

