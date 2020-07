Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Burscheid (ots)

Gestern Abend (13.07.), um 21:45 Uhr, hat sich auf der Friedrich-Goetze-Straße ein Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden ereignet.

Ein 25-jähriger Wermelskirchener war zusammen mit seinem 27-jährigen Beifahrer aus Burscheid in einem BMW auf der Friedrich-Goetze-Straße in Richtung Leverkusen unterwegs. Weil von rechts aus der Einmündung Hauptstraße ein Fahrzeug eingebogen ist, reduzierte er kurzzeitig seine Geschwindigkeit.

Dies erkannte ein hinter ihm fahrender Subaru zu spät und fuhr hinten auf. Bei dem Auffahrunfall wurden die beiden Insassen des BMW leicht verletzt und es war hoher Sachschaden entstanden. Der Verursacher flüchtete ohne anzuhalten von der Unfallstelle und fuhr über die Hauptstraße davon.

Bei dem Aufprall hatte er aber sein vorderes Kennzeichen verloren und möglicherweise war auch genau das der Grund dafür, dass der Fahrer kurze Zeit später zurückkehrte, jedoch mit einem anderen Pkw.

Der 34-jährige Burscheider gab als Grund für seine Flucht an, dass er in einer Ausnahmesituation gewesen sei und seinen Pkw schnell in seiner Garage unterbringen wollte. Den stark beschädigten Pkw schauten sich die Polizisten wenig später an seiner Wohnanschrift an.

Die Schäden an den beteiligten Pkw lag bei insgesamt circa 13.000 Euro. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell