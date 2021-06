Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugen gesucht nach Vorfall mit Motorroller

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein elf Jahre alter Junge am Montag in Gronau-Epe bei einem Unfall erlitten. Das Kind war gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Hofkamp unterwegs. Seinen Angaben nach näherte sich ihm ein Motorroller gezielt und streifte das Fahrrad im Vorbeifahren. Der Motorroller habe sich entfernt, habe jedoch umgedreht und der Fahrer habe erneut auf ihn zugesteuert. Das Kind berichtet, es habe sich nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können.

Der Rollerfahrer und sein Sozius werden wie folgt beschrieben: circa 15 bis 16 Jahre alt, dunkler Teint; der Fahrer hatte kinnlange schwarze Haare.

Zwei Zeugen hätten ihn nach dem Geschehen noch angesprochen, so der Junge. Die Polizei bittet insbesondere diese beiden Zeugen sowie weitere mögliche Hinweisgeber, sich unter Tel. (02562) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

