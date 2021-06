Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Seitenscheibe eingeschlagen und Beute gemacht

Ahaus (ots)

Eine Tasche mit einem Smartphone haben Unbekannte am Wochenende in Ahaus aus einem Auto gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Das Fahrzeug stand am Beckers Brink, wo es zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, zu der Tat kam. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell