Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Gaststätte

Am Dienstag, 20. Oktober 2020, kam es gegen 04.03 Uhr in der Straße Am Markt zu einem Einbruch in eine dortige Gaststätte. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Räumlichkeiten ein und brach einen dortigen Geldspielautomaten auf. Er konnte Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

