Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim-Rheinau (ots)

Einen Unfall verursachte am Dienstagabend eine 45-jährige Autofahrerin im Stadtteil Rheinau und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Die Frau war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Chevrolet Captiva auf der Mallaustraße in Richtung Pfingstbergweiher unterwegs. Vor einem dortigen Anwesen fuhr sie zunächst nach links in den Gegenverkehr, um anschließend rückwärts in eine Parktasche einzufahren. So wartete sie zunächst einen Moment mit eingelegtem Rückwärtsgang ab. Just in dem Moment, als ein nachfolgender 61-jähriger Mann mit seinem Chevrolet Aveo an ihr vorbeifahren wollte, gab die 45-Jährige Gas und fuhr rückwärts gegen dessen Fahrzeug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß verließ die 45-Jährige ihr Fahrzeug und begab sich in ein nahegelegenes Wohnhaus. Ihr Mitfahrer blieb an der Unfallstelle. Beim Eintreffen der Polizeibeamten kehrte die 45-jährige Fahrerin jedoch zurück. In ihrem Atem bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Um festzustellen, inwiefern die Frau noch nach dem Unfall Alkohol konsumiert hat, wurden ihr zwei Blutproben entnommen. Gegen sie wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell