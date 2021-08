Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad gerät in Gegenverkehr

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend (20.08.2021) hat sich ein 44-jähriger Motorradfahrer in der Alten Untertürkheimer Straße leicht verletzt. Der Motorradfahrer fuhr gegen 18.30 Uhr in Richtung Untertürkheim als er in einer leichten Rechtskurve, vermutlich durch Unachtsamkeit, auf die Gegenfahrbahn geriet und kurz nach der Bahnunterführung mit dem entgegenkommenden Renault Clio einer 42-Jährigen zusammenstieß. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell