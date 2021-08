Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Fahrgast flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann war am Sonntagabend (22.08.2021) vermutlich ohne Fahrschein unterwegs und hat sich bei einer Kontrolle in der Stadtbahn im Bereich der Haltestelle Stadtbibliothek rabiat gewehrt. Die Kontrolleure stiegen gegen 19.00 Uhr in die Stadtbahn der Linie U7, Richtung Mönchfeld ein und begannen an der Haltestelle Stadtbibliothek ihre Fahrausweiskontrolle. Der unbekannte Fahrgast versuchte offenbar sich der Kontrolle zu entziehen und die Bahn zu verlassen. Dabei stieß er einen 31-jährigen Fahrscheinprüfer im Vorbeigehen rabiat zur Seite. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 31-Jährige den Mann allerdings schnell unter Kontrolle bringen und festhalten konnte. Der Fahrgast beteuerte anschließend, dass er sich nun ruhig verhalten würde, weshalb der 31-Jährige seinen Griff wieder löste und auf Abstand ging. An der Haltestelle Pragfriedhof angekommen, nutzte der Unbekannte allerdings seine Chance und rannte beim Öffnen der Türen davon. Eine anschließende Fahndung nach dem rabiaten Fahrgast verlief ohne Erfolg. Der 31-jährige Kontrolleur erlitt leichte Verletzungen. Das Prüfpersonal beschrieb den unbekannten Mann als zirka 180 Zentimeter groß und 30 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren. Unter einer schwarzen Jacke soll er ein schwarzes T-Shirt mit der Rückennummer 19 getragen haben. Darüber hinaus trug er eine blaue Jeanshose, Turnschuhe mit einer roten Sohle und ein auffällig gelbes Armband. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

