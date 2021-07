Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei zeigt Präsenz

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag zeigte die Polizei an verschiedenen Orten der Stadt vermehrt Präsenz. Am Vormittag waren mehrere Streifen auf dem Krammarkt in der Innenstadt unterwegs. Die Beamten sprachen dabei viele Bürger an, um sie vor Taschendieben zu warnen. Es wurden vor allem Gespräche über das Aufbewahren von Portemonnaies geführt und entsprechende Flyer verteilt. Vom Mittag an wurde der Grüne Winkel von mehreren Fußstreifen kontrolliert. Vor einigen Wochen konnten dort mehrere Drogenhändler ausgemacht werden. Dieses Mal blieben die Kontrollen der Beamten ohne Ergebnis. Trotzdem wird die Lippstädter Wache auch weiterhin solche Kontrollen durchführen. Die Präsenzstreifen wurden von den Besuchern des Grünen Winkel durchweg positiv aufgenommen. (lü)

