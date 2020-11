Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-KreisSinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Sonntag gegen 21:30 im Wiesentalweg am Skaterpark. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in einen abgestellten Bauwagen zu gelangen, als eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde und er flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

