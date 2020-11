Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 1,06 Promille Verkehrsunfall verursacht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 22:40 Uhr in der Carl-Theodor-Straße. Ein 84-Jähriger Kia-Fahrer streifte einen geparkten Audi und fuhr anschließend einfach davon. Der Fahrer des Audi holte den Kia-Fahrer an einer roten Ampel ein und verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten führten nach der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über einem Promille bei dem 84-Jährigen Mann ergab. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 EUR.

