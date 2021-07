Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Molotowcocktail auf Auto

Möhnesee (ots)

Ein Bewohner der Möhnestraße in Günne fand am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, auf der Windschutzscheibe seines Wagens eine teilweise gefüllte 0,5 Literflasche mit einer unbekannten, farblosen Flüssigkeit. Am Flaschenhals befand sich ein angesengtes Stückchen Stoff. Weder die Flasche noch das Auto wurden beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegebenenfalls in der Nacht von Mittwoch (7. Juli), 21.00 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegengenommen. (reh)

