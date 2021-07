Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher machen keine Beute.

Lippe (ots)

Ohne Beute, dafür unerkannt, entkamen Einbrecher, die in ein Schuhgeschäft einstiegen, dass sich in dem Komplex "Kaufland" in der Ernst-Hilker-Straße befindet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen die Täter auf das Flachdach und gelangten durch die Decke in die Verkaufsräume des Geschäfts. Die Einbrecher betraten mehrere Räume und suchten vergeblich nach Diebesgut. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

