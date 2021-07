Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(HR) Am 06.07.2021 um 19:48 Uhr wurde eine 40-jährige Fahrzeugführerin auf dem Plantagenweg in Detmold/ Heidenoldendorf durch die Fahrerin des hinter ihr befindlichen PKW auf eine offenstehende Tür ihres Fahrzeuges aufmerksam gemacht. Sie hielt daraufhin auf einem nahegelegenen Parkplatz an, um diese zu schließen. Vor dem Verlassen ihres Fahrzeuges vergaß sie, die Handbremse zu betätigen. Das Fahrzeug rollte auf dem leicht abschüssigen Parkplatz rückwärts. Bei dem Versuch, es zum Stehen zu bringen, kam die 40-jährige ins Straucheln und geriet mit beiden Beinen unter das Vorderrad ihres Fahrzeuges. Sie wurde eingeklemmt. Die 40-jährige konnte bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer geborgen worden. Sie wurde mittels RTW dem Klinikum Lippe zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

