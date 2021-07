Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - versuchter Anhängeraufbruch

Lippe (ots)

(HR) Auf einer Baustelle an der Grester Straße in Leopoldshöhe versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagmittag 13:15 Uhr und Montagmorgen 07:10 Uhr einen dort abgestellten Werkzeuganhänger aufzubrechen. Das besonders gesicherte Fahrzeug hielt jedoch dem Versuch stand und die vermeintlichen Diebe entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizei Lippe unter 05231 6090.

