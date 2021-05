Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: unbekannter Zeuge zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Schillerstraße in Markgröningen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Der Fahrer stieg anschließend aus seinem PKW aus, bog den beschädigten Seitenspiegel zurecht und machte sich anschließend davon. Ein noch unbekannter Zeuge, der dies wohl beobachtete, soll sich bei Anwohnerin nach dem BMW erkundigt haben und wollte sich auch mit der Polizei in Verbindung setzen. Dies hat er bislang jedoch nicht getan. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, appelliert an diese Person, sich dringend zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell