Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten am Donnerstag gegen 15.40 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Gerlingen nach vermeintlichen Jugendlichen, die beim Hantieren mit einer Schusswaffe beobachtet worden waren. Die Polizei konnte schließlich acht Kinder feststellen, die sich an der Schwimmhalle aufhielten. Die fünf Zwölfjährigen und drei 13 Jahre alten Kinder wurden kontrolliert und durchsucht. Hierbei stellten die Einsatzkräfte bei einem zwölf Jahre alten Jungen eine Soft-Air-Waffe fest, die den Anschein einer echten Feuerwaffe hat. Des Weiteren fanden sie bei dem Kind passende Munition sowie Tabakwaren, Zigaretten und ein Cuttermesser. Zwei der drei 13-Jährigen hatten Taschenmesser bei sich. Bei einem davon fanden die Beamten auch noch ein Einhandmesser. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Mit den Jungen wurde ein erzieherisches Gespräch geführt. Die Polizei wird mit den Erziehungsberechtigten Kontakt aufnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell