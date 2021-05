Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Mercedes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 23.30 Uhr und Donnerstag 13.20 Uhr kam es vermutlich zu einem PKW-Diebstahl in der Filsstraße in Asperg. Der Mercedes wurde nach derzeitiger Erkenntnisse am Mittwochabend am Straßenrand abgestellt und konnte am Donnerstagmittag nicht mehr aufgefunden werden. Bei dem PKW handelt es sich um eine ältere, graue Mercedes A-Klasse mit Ludwigsburger Kennzeichen. Der Wert beläuft sich auf etwa 750 Euro. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

