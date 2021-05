Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: unbekannte Jugendliche bedrohen 55-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen Bedrohung gegen drei noch unbekannte Jugendliche, die am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Bereich eines Spielplatzes in der Hochdorfer Straße in Enzweihingen von einem 55-Jährigen in einer fremden Gartenhütte überrascht wurden. Der Mann sprach die drei Jugendlichen, zwei Jungen und ein Mädchen, an, warum sie sich in der Gartenhütte befanden. Diese reagierten jedoch nicht, sondern gingen in Richtung eines Spielplatzes davon. Als der 55-Jährige einen der der beiden Jungen am T-Shirt festhalten wollte, wurde er von zweitem mit einem Messer bedroht. Der Mann wich zurück und alarmierte anschließend die Polizei. Es konnten während der polizeilichen Fahndung keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Die betreffende Gartenhütte ist stark herunter gekommen. Um in sie hinein zu gelangen, beschädigten die drei Jugendlichen jedoch mutmaßlich zusätzlich eine Glasscheibe. Die Jugendlichen wurden folgendermaßen beschrieben: alle drei dürften zwischen 14 und 16 Jahren alt sein. Der Junge, der das Messer mitführte, hat lockiges, schwarzes Haar und ist etwa 175 cm groß. Er trug ein weißes T-Shirt mit einer schwarzen Aufschrift, eine dunkle Hose und hat einen dunkleren Teint. Der zweite Junge ist eher schmal gebaut, hat dunkle Haare und ist etwa 160 cm groß. Er hatte eine locker sitzende, dunkle Jeans und ein helles T-Shirt an. Er hat ebenfalls einen dunkleren Teint. Das Mädchen hat langes, brünettes Haar und war mit einer anliegenden Hose und einem fast bauchfreien Pullover bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 entgegen.

