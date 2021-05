Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Viele Beanstandungen bei Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben am Donnerstag zwischen 08:30 und 11:30 Uhr an der Zufahrt zum Industriegebiet "Römerfeld" Lkw kontrolliert. Dabei stellten sie eine ganze Reihe von Verstößen und Mängeln fest, die letztlich zu 41 Anzeigen führten. So mussten in 15 Fällen lichttechnische Einrichtungen und andere technische Mängel beanstandet werden. Neun Fahrerinnen und Fahrer hatten ihre Ladung unzureichend gesichert, vier weitere hatten gegen vorgeschriebene Lenk- oder Ruhezeiten verstoßen. In neun Fällen untersagten die Polizisten den Fahrern bis zur Behebung festgestellter Mängel die Weiterfahrt.

