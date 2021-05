Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Gasgrill gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Problems am Druckminderer ist am Donnerstagmittag auf einem Grundstück im Kindelbergweg ein Gasgrill beim Grillen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr begann der Verantwortliche schon mit Löschmaßnahmen und die 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Renningen löschten den Grill schließlich vollständig ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

