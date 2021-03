Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Nicht zugelassenes Auto führt zum Auffinden von Diebesgut (09.03.2021)

Spaichingen (ots)

Das Hantieren an einem nicht zugelassenen Fahrzeug hat am Dienstagabend gegen 17 Uhr in der Eisenbahnstraße zum Auffinden von Diebesgut geführt. Einem Polizisten fiel auf dem Parkplatz des Bahnhofs Spaichingen ein 16-Jähriger auf, der sich an einem Auto zu schaffen machte. Eine Überprüfung ergab, dass das Auto ihm gehörte. Der junge Mann hatte aber einen fremden Ausweis und Führerschein dabei, deren Diebstahl der rechtmäßige Besitzer bei der Polizei angezeigt hatte. Die Beamten ermitteln nun gegen den Jugendliche nwegen des Verdachts des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell