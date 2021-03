Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs.RW) Volvo prallt Peugeot ins Heck 10.3.21

Oberndorf (ots)

Im Kreisverkehr "Wiesoch" hat es am Mittwochmorgen einen Auffahrunfall gegeben, bei dem ein 65 Jahre alter Volvo-Fahrer auf das Heck eines Peugeot prallte, an dessen Steuer ein 63-Jähriger saß. Bei dem Unfall entstand an den Autos ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Der Unfallhergang ist noch nicht ganz klar, weshalb die Polizei Oberndorf Zeugen sucht. Hinweise nimmt sie unter 07423/81010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell