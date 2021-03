Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Wendemanöver führt zu Zusammenstoß (10.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Straße "Fürstenbergring" verursacht. Eine 50-jährige Ford Kuga Fahrerin fuhr stadtauswärts und wollte auf dem Fürstenbergring an der Einmündung der Zufahrt zum "Wiener Platz" wenden. Dabei übersah sie einen 67-jährigen Mercedes Fahrer, der in diesem Moment links an ihrem Auto vorbeifahren wollte. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 3.000 Euro.

