Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Polizei sucht flüchtige Rollerfahrerin (10.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht eine Motorroller-Fahrerin, die am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Hans-Sachs-Straße einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt hat. Ein 78-jähriger Fußgänger überquerte die Hans-Sachs-Straße, wobei er eine Frau übersah, die mit einem Motorroller unerlaubt entgegen der Fahrtrichtung in der Einbahnstraße unterwegs war. Beim Zusammenprall stürzte der Senior auf die Straße und verletzte sich schwer. Die Unfallverursacherin, deren Roller ebenfalls umstürzte, beschimpfte den Senior und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei der Flüchtigen handelt es sich um eine korpulente Frau, die dunkle Kleidung und einen Motorradhelm mit Brille trug. An ihrem Roller war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fußgänger erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, weshalb ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Personen, die Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell