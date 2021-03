Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Trampolin auf die Straße geweht 11.3.21

Schramberg (ots)

Unwetterwarnungen haben ihren Sinn. Insbesondere auch für Besitzer von Spielgeräten, die hohen Kräften bei Wind und Sturm ausgesetzt sind. Noch glimpflich ist der unfreiwillige Flug eines Trampolins in der Uhlandstraße in der Nacht zum Donnerstag ausgegangen. Frühmorgens gegen 4.30 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei ein herrenloses Trampolin mitten in der Straße, das eine Gefahr darstellte. Es war von einer Windböe erfasst und meterweit weggeflogen. Die Beamten beseitigten die Behinderung. Die Polizei bittet deswegen Grundstücksbesitzer derartige Gegenstände gegen Sturm und Wind zu sichern oder im Zweifelsfall abzubauen, damit schon von vornherein kein Schaden entstehen kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell