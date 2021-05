Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Straße "Kreuzäcker"

Ludwigsburg (ots)

Eine 57 Jahre alte Ford-Fahrerin verwechselte am Donnerstag gegen 13.00 Uhr in der Straße "Kreuzäcker" vermutlich die Einstellungen des Wählhebels ihres Automatikfahrzeugs und war hierauf in einen Unfall verwickelt. Die Frau wollte mutmaßlich rückwärts rangieren. Doch durch die Verwechslung legte sie statt den Rückwärts- den Vorwärtsgang ein. Der Ford machte nun einen Satz nach vorne und sie prallte gegen eine Holzzaun sowie eine Beschilderung. Vermutlich war die Frau, die unverletzt geblieben war, so aufgelöst, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt 3.000 Euro belaufen.

