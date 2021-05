Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Weil am Rhein (ots)

Für eine Fahrgast eines Fernbus endete die Reise an der deutsch-schweizer Grenze. Der 34-Jährige wurde wegen Menschenhandels mit einem Haftbefehl gesucht. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Freitagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn einen aus Italien kommenden Fernbus. Dabei überprüften sie auch einen 34-Jährigen und stellten fest, dass gegen den albanischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl zu vollstrecken ist. Der Gesuchte war wegen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in Tateinheit mit Zuhälterei zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Nach Verbüßung von Zweidritteln der Strafe war der heute 34-Jährige vor gut acht Jahren nach Albanien abgeschoben wurden. Durch die Einreise nach Deutschland war nun der Haftbefehl über die 240 Tage Restfreiheitstrafe zu vollstrecken. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

