Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Fahrschein, flüchtender Fahrgast beißt Sicherheitsdienstmitarbeiter

Steinen (ots)

Bei einer Fahrscheinkontrolle in der Linie S6 bei Steinen versuchte ein 24-Jähriger zu flüchten. Einem Sicherheitsdienstmitarbeiter der den Flüchtenden aufhalten wollte, biss er in den Arm. Die Polizei fand bei der Durchsuchung Drogen bei dem Mann.

Am gestrigen Donnerstagabend (20.05.2021) wurde der gambische Staatsangehörige bei der Fahrscheinkontrolle in der Linie S6 auffällig. Da der Mann keinen gültigen Fahrschein vorlegen konnte, wollten die Mitarbeitenden des Prüfdienstes seine Personalien feststellen. Beim Zughalt im Bahnhof Steinen versuchte der 24-Jährige zu flüchten. Durch zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter konnte der Flüchtende jedoch auf dem Bahnsteig festgehalten werden. Dabei wehrte sich der Mann so sehr, dass alle drei Personen ins Gleisbett fielen. Bei der Rangelei biss der gambische Staatsangehörige einem der Sicherheitsdienstmitarbeiter in den Arm. Weil er massiven Widerstand leistete, wurde er durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei gefesselt. Auch hierbei versuchte er die eingesetzten Beamten zu beißen. Der Mann wurde zum Bundespolizeirevier nach Lörrach verbracht. Bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet.

