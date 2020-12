Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

LembergLemberg (ots)

Am Donnerstag, den 24.12.2020, gegen 12:25 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Pirmasenser Straße in Lemberg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Lemberg beschädigte beim Ausfahren aus einer Parklücke ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dies wurde durch Zeugen beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Als der Unfallverursacher zu Hause durch die Beamten der Polizei Pirmasens angetroffen wurde, stellten diese einen Wert von 1,75 Promille in der Atemluft des Mannes fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein für das auf ihn zukommende Strafverfahren sichergestellt. | pips

