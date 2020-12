Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Serie von Straftaten

RiedelbergRiedelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich in Riedelberg in Serie von Einbrüchen in Garagen und Autos und eine Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen und Garagen. Insgesamt wurden 23 Straftaten festgestellt und erfasst. Dabei wurden 3 Garagen aufgebrochen, die von den bislang unbekannten Tätern durchsucht wurden. So wurden zum Teil Schränke mit Werkzeug oder darin stehende Autos durchsucht. Hierbei wurden Gegenstände im Wert von 1300 Euro entwendet. Bei einem Pkw wurde die Scheibe eingeschlagen. Hier entstand Diebesgut im Wert von 150 Euro entwendet. Bei 15 unverschlossenen Autos wurden Gegenstände im Wert von insgesamt 1500 Euro entwendet. Außerdem wurden aus 4 unverschlossenen Garagen Wergzeuge und Kettensägen im Wert von 1050 Euro entwendet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell