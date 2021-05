Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Drogenschmuggler muss in Auslieferungshaft

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein seit zwei Jahren international gesuchter albanischer Staatsangehöriger konnte bei der Einreise nach Deutschland am Übergang Neuenburg am Rhein durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er sitzt jetzt in Auslieferungshaft.

Der 38-Jährige reiste am Freitagnachmittag (14.05.2021) mit dem Fernbus über die Rheinbrücke Neuenburg-Chalampé nach Deutschland ein, als er im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert wurde. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass er bereits seit zwei Jahren mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, größere Mengen an Drogen bandenmäßig nach Albanien geschmuggelt zu haben. Da der 38-Jährige untertauchte und für die albanischen Behörden nicht greifbar war, wurde er nun mit Interpol-Haftbefehl international gesucht. In Neuenburg am Rhein endete die Flucht des Mannes bei der Bundespolizei die ihn einem Haftrichter vorführte. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Albanien wartet.

